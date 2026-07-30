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07:32, 30 июля 2026Путешествия

Россиянин описал опасное озеро в Африке словами «вода растворяет кожу за пару минут»

Россиянин развеял мифы об озере Натрон в Танзании
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: James Wakibia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал опасное озеро Натрон в Африке словами «вода растворяет кожу за пару минут». Об этом он написал в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

«Представьте озеро, вода которого способна растворить кожу за пару минут, а температура на поверхности доходит до 60 градусов», — написал он. По легенде, на озере Натрон в Танзании птицы превращаются в камень прямо на лету.

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На деле же происходит кое-что более жуткое, отметил тревел-блогер. «Птицы теряют ориентацию над зеркальной гладью в безветренную погоду, путают отражение неба с самим небом и на скорости врезаются в воду. Дальше щелочь обезвоживает ткани, бактерии-разрушители в такой среде сами не выживают, и тело просто высыхает и покрывается минеральной коркой», — пояснил Забелин. Также он развеял миф о том, что вода в озере всегда красная.

Оказалось, что это не постоянное явление. Озеро окрашивается в такой цвет из-за цианобактерий, которые размножаются при максимальной концентрации соли. Держится эффект две-три недели в разгар засушливого сезона — с июня по октябрь.

Ранее этот же тревел-блогер описал самый высокогорный город мира фразой «сюрреалистический кошмар». Речь шла о перуанской Ла‑Ринконаде.

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