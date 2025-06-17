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07:45, 17 июня 2025Путешествия

Россиянин описал самый высокогорный город мира фразой «сюрреалистический кошмар»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Marcin Osman / Shutterstock / Fotodom

Путешественник Денис Забелин побывал в самом высокогорном городе мира и описал его фразой «сюрреалистический кошмар». Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, речь идет о перуанской Ла‑Ринконаде, где добывают золото уже много лет. При этом шахтеры работают в ужасных условиях без выходных и без оплаты. Однако найденные драгоценные металлы они могут забрать с собой.

«Это может быть жалкая горстка песка с крупицами золота. А может — самородок, который изменит жизнь. Но выигрывают единицы. Проигрывают — тысячи», — объяснил Забелин.

В этом городе нет цивилизации, дорог, коммунальной инфраструктуры. «Воды нет. Вообще. Люди топят лед ледника (отравленный парами ртути!) или берут воду из местного озера Пакакоча, куда стекает вся отрава с рудников», — описал он.

Кроме того, местные обходятся без туалетов, сжигают мусор прямо на улицах, и строят жилище из гофрированного железа, досок и пластика.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Узбекистане и раскрыл истинное отношение местных жителей к России. По словам автора, большинство узбекистанцев либо работали в России, либо собираются туда уехать.

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