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09:02, 30 мая 2025Путешествия

Тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Узбекистана к России

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom

Путешественник Денис Забелин побывал в Узбекистане и раскрыл истинное отношение местных жителей к России. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора, большинство узбекистанцев либо работали в России, либо собираются туда уехать. Люди, с которым удалось поговорить блогеру, рассказывали, что в соседней стране им удается получать достойную оплату. При этом многие вернулись на родину, чтобы быть ближе к семье.

«Россия — как старая родня. Иногда злишься, иногда обнимаешь. Без нее нельзя. Мы привыкли с ней жить», — процитировал россиянин своего собеседника.

Ранее российская путешественница рассказала об особенностях быта в Узбекистане. По ее словам, зачастую женщина там — никто.

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