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07:46, 21 мая 2025Путешествия

Россиянка описала традиции в Узбекистане словами «женщина часто — никто»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Uvamen / Getty Images

Россиянка побывала в Узбекистане и рассказала об особенностях местного быта. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Женщина часто — никто», — такими словами она традиции этой страны Средней Азии. По словам автора, в некоторых семьях женщины не сидят за одним столом с мужчинами и не могут выйти из дома без разрешения. «А вот у мужчины может быть и вторая жена — и никто не осудит», — добавила она.

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Россиянка отметила, что родители выбирают взрослым детям женихов и невест, контролируют финансы молодых семей. «Развод — только с разрешения махалли, местного совета старейшин, — написала блогерша. — И мнение женщины — не самое главное».

Ранее другой блогер побывал в Узбекистане и рассказал о традиции проверять невест на девственность. При этом для мужчины иметь большой сексуальный опыт — нормально.

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