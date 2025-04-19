Ирландец побывал в Узбекистане и рассказал о традиции проверять невест на девственность

Ирландец, переехавший в Россию, побывал в Узбекистане и рассказал о традиции проверять невест на девственность. Об этом он написал в своем блоге «В погоне ЗА НЕОБЫЧНЫМ» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Узбекистане девушкам не разрешено жить сексуальной жизнью до свадьбы — это строго осуждается обществом. «До сих пор можно встретить случаи, когда невесту проверяют на девственность перед свадьбой. Но в крупных городах, особенно в Ташкенте, все больше молодых людей отходят от строгих норм», — пояснил он.

При этом для мужчины иметь большой сексуальный опыт — нормально. «Однако современные узбекские женщины начинают ставить под сомнение такие правила», — рассказал блогер.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в селе в Узбекистане и рассказала об особенностях быта местных жителей. По ее словам, она бы так жить не смогла.