Россиянка описала быт в селе Узбекистана фразой «жить как они я бы не смогла»

Российская путешественница побывала в Узбекистане, заехала в местное село — кишлак — и рассказала, как там устроен быт. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в узбекских семьях блюда готовят все вместе, потому что еды нужно много. На местной кухне всегда есть два главных атрибута — печь и казан, размеры которых впечатляют.

«Глядя на процесс приготовления, я восхищалась узбечками и понимала, что жить как они я бы точно не смогла. Уж настолько я привыкла к комфорту и современным удобствам, что их образ жизни мне кажется очень сложным, хотя ко всему привыкаешь, да и они чувствуют себя счастливыми», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По словам блогерши, у большинства семей, живущих в кишлаках, есть домашние животные, которых они выращивают на продажу или для себя. «Обычно действует принцип бартера. Семьи обмениваются: одни дают баранов, другие — рис, овощи, фрукты или еще какие-либо продукты», — пояснила она.

Путешественница добавила, что узбекские мужчины часто уезжают на заработки в Россию и оттуда отправляют родным деньги. В семье, где гостила автор, жена с помощью супруга открыла швейную мастерскую и магазин продуктов первой необходимости.

«Я побывала в этой стране всего раз, но впечатлений осталось на всю жизнь. Больше всего меня удивила не архитектура и не достопримечательности, а простые люди, их культура, быт и менталитет», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь пенсионеров в Узбекистане фразой «нам есть чему у них поучиться». По ее словам, люди в этой стране могут жить вполне комфортно даже на пенсию в 8,5 тысячи рублей.

