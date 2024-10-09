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08:00, 9 октября 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь пенсионеров в Узбекистане фразой «нам есть чему у них поучиться»

Фото: Sergio Сapuzzimati / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и описала жизнь местных пенсионеров фразой «нам есть чему у них поучиться». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что люди в этой стране Средней Азии могут жить вполне комфортно даже на пенсию в 8,5 тысячи рублей. По ее словам, узбекским пенсионерам помогают их семьи, потому что забота о старших там считается долгом.

«Когда вся семья живет в одном доме, то это выгоднее: получается, что пенсия уходит на оплату счетов, а продукты и остальные траты делятся на оставшихся членов семьи. Таким разом, уровень жизни становится выше», — пояснила путешественница.

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Она добавила, что даже если дети живут отдельно от родителей, они все равно обязаны обеспечивать их продуктами, оплачивать им медицинские счета и при необходимости помогать с другими расходами, даже если сами зарабатывают немного.

«Благодаря моральной и финансовой поддержке семьи узбекские пенсионеры не знают, что такое бедность и голод. Всегда сытые, одетые, счастливые, еще и сами в гости зовут на чай, угощают всем, что есть в холодильнике и на плите», — заключила россиянка.

Кроме того, автор рассказала, что в Узбекистане развита взаимопомощь среди соседей, а также есть традиция, при которой богатые и состоятельные люди помогают бедным и больным пенсионерам во время крупных мусульманских праздников.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в США и описала одно неожиданное хобби местных пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются». Она удивилась, что вместо прогулок в парке, игры в домино и чтения газет пожилые американцы ходят в казино.

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      Алина Черненко
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