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23:22, 23 июля 2026 (обновлено: 23:29, 23 июля 2026)Мир

ЕС ввел санкции против помощника Путина и министра спорта России

ЕС ввел санкции против помощника президента РФ Мединского и министра спорта Дегтярева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз добавил в новый пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС.

В список, помимо прочих, попали певец Александр Маршал и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России создают основу для введения запрета на въезд на территорию ЕС участникам специальной военной операции (СВО).

В рамках 21-го пакета санкций в отношении России ЕС решил также заморозить потолок цен на российскую нефть на вступившем в силу в феврале этого года уровне 44,1 доллара за баррель. Также Европа внесет в черный список 32 российских банка, введет санкции против криптовалютных компаний, платформ, на которых торгуют нефтью, и судов теневого флота.

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