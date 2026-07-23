ЕС ввел санкции против помощника Путина и министра спорта России

ЕС ввел санкции против помощника президента РФ Мединского и министра спорта Дегтярева

Европейский союз добавил в новый пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС.

В список, помимо прочих, попали певец Александр Маршал и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России создают основу для введения запрета на въезд на территорию ЕС участникам специальной военной операции (СВО).

В рамках 21-го пакета санкций в отношении России ЕС решил также заморозить потолок цен на российскую нефть на вступившем в силу в феврале этого года уровне 44,1 доллара за баррель. Также Европа внесет в черный список 32 российских банка, введет санкции против криптовалютных компаний, платформ, на которых торгуют нефтью, и судов теневого флота.