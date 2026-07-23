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11:28, 23 июля 2026 (обновлено: 12:33, 23 июля 2026)Экономика

Евросоюз заморозил потолок цен на российскую нефть

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о заморозке потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Страны Евросоюза в рамках 21-го пакета санкций в отношении России заморозили потолок цен на российскую нефть на вступившем в силу в феврале этого года уровне 44,1 доллара за баррель. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Также Европа внесет в черный список 32 российских банка, введет санкции против криптовалютных компаний, платформ, на которых торгуют нефтью, и судов «теневого флота».

Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что санкции станут еще одним решительным шагом, чтобы усилить давление на Россию, и направлены они против секторов, где эффект будет наиболее заметен.

Вместе с тем источники утверждают, что после длительных согласований в новый пакет не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). В результате Греция, главный оператор морских перевозок СПГ в ЕС, сможет продолжить поставки.

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