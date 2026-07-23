Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:31, 23 июля 2026Экономика

Козлы атаковали метро в российском городе

Mash Iptash: Козлы атаковали метро в Казани
Полина Кислицына (Редактор)

Козлы атаковали метро в Казани. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

По словам местных жителей, стадо животных периодически замечают возле станции «Альметьево», причем несколько раз те заходили внутрь. На видео, снятом очевидицей, можно заметить, что стадо состоит из около десяти особей. В момент записи один козел решил помочиться на площадке перед входом на станцию.

Казанцы предполагали, что животные потерялись, однако автору видео удалось выяснить, что у козлов есть хозяева. Под их присмотром они пасутся на ближайшем склоне и периодически спускаются ко входу в метро.

Ранее сообщалось, что кабаны стали нападать на огороды жителей Новосибирской области. На кадрах видно, что два кабана пришли на участок в селе Крутиха в поисках еды на огороде. «ОПГ» кабанов видели и в селе Плотниково.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57
    ЕС ввел санкции против помощника Путина и министра спорта России
    Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили
    Боксер Бивол перенес операцию
    В США заговорили о слабости Зеленского
    Суд отозвал у основателя группы «Мираж» права на песни
    Вскрылась особенность биографии нового главы Генштаба ВСУ
    Трамп оценил готовность Ирана к миру
    Эстонская компания отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука
    Козлы атаковали метро в российском городе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok