Козлы атаковали метро в российском городе

Mash Iptash: Козлы атаковали метро в Казани

Козлы атаковали метро в Казани. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

По словам местных жителей, стадо животных периодически замечают возле станции «Альметьево», причем несколько раз те заходили внутрь. На видео, снятом очевидицей, можно заметить, что стадо состоит из около десяти особей. В момент записи один козел решил помочиться на площадке перед входом на станцию.

Казанцы предполагали, что животные потерялись, однако автору видео удалось выяснить, что у козлов есть хозяева. Под их присмотром они пасутся на ближайшем склоне и периодически спускаются ко входу в метро.

Ранее сообщалось, что кабаны стали нападать на огороды жителей Новосибирской области. На кадрах видно, что два кабана пришли на участок в селе Крутиха в поисках еды на огороде. «ОПГ» кабанов видели и в селе Плотниково.