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22:38, 23 июля 2026 (обновлено: 23:22, 23 июля 2026)Бывший СССР

Эстонская компания отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука

Эстонский производитель Rannarootsi заявил, что не удалит скандальную рекламу о жарке лука
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ren / imageBROKER.com / Global Look Press

Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi не будет удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, передает РИА Новости.

«Она (реклама — прим. «Ленты.ру») уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» — заявил исполнительный директор компании Кармо Аксель. В то же время он отметил, что данный постер якобы не был направлен против «какой-либо проживающей в Эстонии национальности». Также Аксель утверждал, что он, предположительно, не знал о существовании негативного значения эстонского слова «лук».

Ранее в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с луком. На рекламном постере двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Потребители увидели в этом попытку посеять межнациональную рознь, так как луковицами в республике пренебрежительно называют русскоязычное население.

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