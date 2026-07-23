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23:12, 23 июля 2026 (обновлено: 23:25, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

В США заговорили о слабости Зеленского

NYT: Кадровые перестановки Зеленского могут демонстрировать его слабость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pierre Teyssot / Globallookpress.com

Частые кадровые перестановки президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о его слабости. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

В статье отмечается, что регулярная отмена украинским лидером своих кадровых решений создает риски для Киева во время конфликта, а частые перемены «могут демонстрировать слабость», когда стране необходима твердая рука.

Как указывает издание, Зеленский использует «инстинкты из шоу-бизнеса», играя на публику с целью добиться одобрения. В этом заключается «одно из критических замечаний» к украинскому президенту.

Помимо этого, NYT также обращает внимание на склонность Зеленского «прогибаться» и его неуверенность в себе.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что Зеленский мог затеять кадровые перестановки в правительстве, надеясь спастись от государственного переворота.

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