NYT: Кадровые перестановки Зеленского могут демонстрировать его слабость

Частые кадровые перестановки президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о его слабости. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

В статье отмечается, что регулярная отмена украинским лидером своих кадровых решений создает риски для Киева во время конфликта, а частые перемены «могут демонстрировать слабость», когда стране необходима твердая рука.

Как указывает издание, Зеленский использует «инстинкты из шоу-бизнеса», играя на публику с целью добиться одобрения. В этом заключается «одно из критических замечаний» к украинскому президенту.

Помимо этого, NYT также обращает внимание на склонность Зеленского «прогибаться» и его неуверенность в себе.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что Зеленский мог затеять кадровые перестановки в правительстве, надеясь спастись от государственного переворота.