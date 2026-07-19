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16:02, 19 июля 2026Бывший СССР

На Западе предсказали Зеленскому свержение и назвали его просроченным

Филиппо: Зеленский затеял кадровые перестановки, надеясь спастись от переворота
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Teresa Suarez / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог затеять кадровые перестановки в правительстве, надеясь спастись от государственного переворота. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Филиппо предсказал Зеленскому неминуемое свержение. «Он тонет и увольняет людей пачками, надеясь спастись от неминуемой участи: быть свергнутым народом, уставшим от конфликта, который разжигает их просроченный президент», — написал политик.

По мнению политика, из-за набирающих обороты протестов на Украине Зеленский оказался «в эпицентре бури».

В июле 2026 года Зеленский выразил намерение еще раз сменить правительство. В отставку он отправил весь кабмин, включая главу военного ведомства Михаила Федорова. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского.

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