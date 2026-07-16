Названы главные причины отставки министра обороны Украины

Политолог Мезюхо усомнился, что конфликт с Сырским — истинная причина отставки Федорова

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана прежде всего с подготовкой к президентским выборам и устранением потенциального конкурента действующего лидера страны Владимира Зеленского, а не с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским, считает политолог Иван Мезюхо. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Версия о конфликте с Сырским, на мой взгляд, притянута за уши. Да, главнокомандующий не раз конфликтовал с министрами обороны, но это не мешало им работать в единой коррупционной связке. Отставку Федорова прежде всего надо связывать с грядущими президентскими выборами, подготовка к которым уже началась. Зеленский устраняет потенциального кандидата в президенты: Федоров обладает персональным рейтингом и на фоне замученного телемарафоном Зеленского выглядит более свежо», — пояснил политолог.

По его словам, последние антироссийские интервью Федорова производили фурор среди украинских националистов, что делало его опасным конкурентом. Кроме того, Мезюхо добавил, что отставку следует рассматривать в контексте постоянных коррупционных разбирательств в органах управления киевской власти.

Конфликт с Сырским, по его словам, мог повлиять на кадровое решение лишь в четвертую очередь. Мезюхо подчеркнул, что главком ВСУ — более послушная единица по сравнению со своим предшественником Валерием Залужным и сегодня не способен диктовать свою волю Зеленскому.

Ранее сообщалось, что министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку из-за конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Украинский лидер был лично недоволен постоянным конфликтом двух подчиненных, который заключался в разнице подходов к ведению боевых действий.