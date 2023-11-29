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08:34, 29 ноября 2023Россия

16 российских школьников госпитализировали из-за плова

В Кировской области 16 детей госпитализировали после обеда в школьной столовой

Фото: Unsplash

В селе Калинино Кировской области 16 детей госпитализировали после обеда в школьной столовой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

Инцидент произошел в российской школе имени генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Как утверждает канал, во вторник, 28 ноября, дети съели плов в образовательном учреждении, и впоследствии им стало плохо.

В медучреждение поступили 16 пострадавших в возрасте от 7 до 10 лет.

В школе начали работать следователи и представители Роспотребнадзора. Предположительно, технология приготовления плова была нарушена, в связи с чем учащиеся отравились. Работу школьной столовой пришлось приостановить.

Ранее сообщалось, что в Омске отравились 19 приехавших на соревнования по гандболу подростков. Пострадавшим россиянам от 11 до 17 лет. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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      Анна Щербакова
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