В российском городе массово отравились приехавшие на соревнования школьники

В Омске отравились 19 приехавших на соревнования по гандболу школьников

В Омске произошло массовое отравление школьников. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального управления СК России по региону.

25 июня 19 детей приехали из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу и заселились в гостиницу, где для них было организовано питание. Вскоре всех их госпитализировали с признаками острого пищевого отравления.

Пострадавшим от 11 до 17 лет. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее в Санкт-Петербурге девятиклассники из 92-й гимназии Выборгского района массово отравились во время выпускного вечера. Праздник проводился 24 июня в ресторане на канале Грибоедова.