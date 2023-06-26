В Петербурге девятиклассники массово отравились после выпускного в ресторане

«Фонтанка»: в Петербурге девятиклассники из 92-й гимназии отравились после выпускного

В Санкт-Петербурге девятиклассники из 92-й гимназии Выборгского района массово отравились после выпускного. Об этом рассказали «Фонтанке» родители пострадавших подростков.

Собеседники издания пояснили, что праздник прошел 24 июня в ресторане на канале Грибоедова. Там отмечала выпускной параллель девятиклассников — три класса, всего было около 90 человек. После мероприятия у выпускников, а также у некоторых родителей и учителей появились симптомы отравления.

Представитель гимназии в беседе с «Фонтанкой» не стал отрицать факт отравления. В ресторане же указали, что по этому поводу с ними никто не связывался.

Тем не менее, по словам родителей, некоторых старшеклассников увезли на скорой помощи с острой кишечной инфекцией. В петербургском управлении Роспотребнадзора ситуацию пока не комментировали.

20 июня сообщалось, что школьники из Екатеринбурга массово отравились в загородном лагере имени А. Гайдара под Первоуральском. Региональные санврачи организовали проверку учреждения.