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07:32, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Женщина потребовала вернуть ей свадебный подарок спустя 40 лет

«Лента.ру»: Женщина потребовала от пары вернуть ее свадебный подарок спустя 40 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: baranq / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Littleredbird1991 рассказала, что ее родная тетя решила развестись с мужем спустя без малого 40 лет совместной жизни. Как выяснила «Лента.ру», после этого сестра ее почти уже бывшего супруга потребовала от пары вернуть ее свадебный подарок.

«Оказывается, она купила им кофеварку. Это было еще в 1987 году. Эта штука давно сломалась и отправилась на свалку. Когда моя тетя сказала своей бывшей невестке, что кофеварки нет, та спросила, может ли она купить ей новую в качестве замены», — написала автор.

Тетя не стала отвечать на эту просьбу, однако все пользователи семейного группового чата с радостью высмеяли женщину «за ее наглость». Более того, некоторые из них подумывают подарить той старую сломанную кофеварку, отдаленно напоминающую подаренную.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как заказал ДНК-тест в подарок для своих родственников. Благодаря этому он случайно раскрыл семейную тайну.

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