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04:15, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Мужчина заказал подарок родным и случайно раскрыл семейную тайну

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit поделился историей, как заказал ДНК-тест в подарок для своих родственников. Благодаря этому он случайно раскрыл семейную тайну.

По словам автора поста, он увлекался генеалогией и решил сделать семье такой подарок, чтобы больше узнать о происхождении родственников. Он добавил, что его мать всю жизнь гордилась ирландскими корнями и была бы рада узнать о них больше. Однако в итоге результаты теста шокировали всю семью.

«Мы сделали эти тесты и результаты пришли такие: у моей мамы оказалось 0 процентов ирландских корней. Оказывается, ее отец не был ее биологическим отцом. Я чуть не потерял сознание. Настолько я не мог в это поверить», — поделился воспоминаниями автор. Он добавил, что после этого его бабушка призналась, что изменяла своему мужу и родила дочь от другого мужчины.

Мужчина признался, что сожалеет о своем решении, поскольку его мать перестала с ним общаться, заявив, что результаты теста разрушили ее идентичность. Однако в комментариях участники обсуждения поддержали автора поста и посоветовали ему не винить себя. Они отметили, что ответственность за произошедшее лежит не на том, кто заказал тест, а на том, кто скрывал правду.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей, как пригласил соседа-грязнулю искупаться в бассейне. Он рассказал, что его удивили последствия, с которыми он в итоге столкнулся.

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