Грязнуля искупался в бассейне и распугал всех остальных посетителей

Пользователь Reddit под ником Jhinwoouu поделился историей о том, как пригласил соседа-грязнулю искупаться в бассейне. Он рассказал, что его удивили последствия, с которыми он в итоге столкнулся.

По словам автора, когда ему было около 16 лет, компания соседей регулярно собиралась у дома с бассейном. Однажды подростки решили отмыть его и искупаться. Один из соседей, известный своей крайне плохой гигиеной и отвращением к мытью, не участвовал в уборке, однако его тоже позвали купаться.

«Как только его тело коснулось воды... что-то изменилось. Я даже не преувеличиваю, было ощущение, что его тело выделило кожный жир, который начал сочиться из его волос, плеч, отовсюду. (...) Он превратил воду вокруг него в мутную, похожую на суп жидкость», — вспомнил парень.

Вся компания в панике выскочила из бассейна. Автор поста уточнил, что, несмотря на случившееся, сосед остался его близким другом, с которым они регулярно вспоминают произошедшее.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию подушек в туалетах одной из стран Европы и нашел им объяснение. Его снимок развеселил многих пользователей.