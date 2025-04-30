Пользователь обнаружил подушки в туалетах одной из стран Европы и нашел им объяснение

Пользователь Reddit под ником mellonians опубликовал фотографию мужского туалета в одной из стран Европы, где обнаружил подушки. Его снимок развеселил многих пользователей.

На снимке видно, что над мужскими писсуарами закреплены мягкие подушки. «На военных базах Великобритании в некоторых мужских туалетах висят эти подушки, чтобы можно было удобно положить на них свое лицо, если ты пьян», — объяснил автор поста.

В комментариях в посту многие назвали эту инновацию забавной, но в то же время усомнились в ее безопасности. «Я пытаюсь представить себе что-то менее гигиеничное, чем "общая туалетная подушка", и у меня не получается», — написал один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Smart_Isopod93 поделился фотографией, на которой показал квадратные деревья в парке. Его снимок напугал многих пользователей.

