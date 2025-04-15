Мужчина опубликовал фотографию квадратных деревьев и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit под ником Smart_Isopod93 поделился фотографией, на которой показал квадратные деревья в парке. Его снимок напугал многих пользователей.

На фото, которое разметил мужчина, видны деревья квадратной формы на улице. «Для тех, кто интересуется, фото было сделано в Королевском саду возле замка Розенборг в Копенгагене, Дания», — отметил автор публикации в комментариях.

Некоторые участники сравнили деревья с элементами из популярной компьютерной игры «Майнкрафт», а другие предположили, что это результат «сбоя в матрице» или фотошопа.

При этом многие пользователи посчитали снимок пугающим и неприятным. «Это доставляет мне странный дискомфорт», «Мне тоже! Мне необходимо увидеть их со всех ракурсов», «Я надеюсь, это фотошоп, потому что иначе это преступление против всего достойного», — отметили они.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Powerful-Prior-1959 поделилась фотографией, на которой показала пробирку с мочой зеленого цвета. Ее снимок развеселил многих пользователей.