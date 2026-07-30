Онищенко предложил отменить норматив о 15-минутном приеме у врача

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. «А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество», — указал эксперт.

Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время.

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