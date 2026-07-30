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07:16, 30 июля 2026 (обновлено: 07:17, 30 июля 2026)Россия

В России призвали отменить норматив времени приема у врача

Онищенко предложил отменить норматив о 15-минутном приеме у врача
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. «А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество», — указал эксперт.

Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время.

Ранее россиянам напомнили о праве получить выходной для прохождения диспансеризации.

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