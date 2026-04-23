Не просто отгул. Как взять выходной для диспансеризации и скажется ли он на зарплате
*По данным «Актион охрана труда»
Что за выходной для диспансеризации
Всем работающим россиянам положен выходной день для диспансеризации — его предусматривает трудовое законодательство. По сути, это дополнительная гарантия для работников, которая позволяет потратить рабочий день на комплексную проверку состояния здоровья.
Диспансеризация бесплатна для россиян и включена в ОМС.
Кто может взять выходной для диспансеризации
Брать выходной для диспансеризации может любой работающий россиянин. Но делать это можно с определенной регулярностью, которая зависит от вашего возраста.
Как часто можно брать выходной для диспансеризации
|Возраст
|Частота
|Количество выходных
|От 18 до 39 лет
|Раз в 3 года
|1 выходной день
|От 40 лет до предпенсионного возраста
|Раз в год
|1 выходной день
|Работающие предпенсионеры и пенсионеры
|Раз в год
|2 выходных дня
Периодичность диспансеризаций зависит от года рождения работника: в каждый год обследования проходят россияне определенного возраста.
Кто проходит диспансеризацию в 2026 и 2027 годах
|Год диспансеризации
|Год рождения работника
|2026 год
|2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 и все, кто родился до 1986 года
|2027 год
|2009, 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988 и все, кто родился до 1987 года
Как оплачивается выходной для диспансеризации
Дополнительный выходной никак влияет на зарплату, так что можете не переживать, что вдруг получите меньше положенного.
Выходной для диспансеризации не уменьшает зарплату: за этот день сохраняется средний заработок, как за обычный рабочий день. Он рассчитывается по общим правилам — исходя из выплат за предыдущие 12 месяцев, поэтому фактически сотрудник получает «как обычно», без потерь.
Деньги придут вместе с очередным авансом или зарплатой.
Что входит в диспансеризацию
Начинается диспансеризация с анкетирования: вас попросят ответить на вопросы о самочувствии, образе жизни и привычках.
Затем у вас измерят рост, вес и окружность талии. На основе данных врач рассчитает индекс массы тела. Помимо того, у вас проверят артериальное давление.
Следом нужно сдать анализы и пройти исследования:
- анализ крови на холестерин и глюкозу;
- определение сердечно-сосудистого риска;
- скрининг на вирусные гепатиты (для россиян старше 25 лет раз в 10 лет);
- ЭКГ (при первой диспансеризации, ежегодно после 35 лет);
- флюорография (раз в 2 года);
- измерение внутриглазного давления (при первом осмотре, ежегодно после 40 лет);
- осмотр гинеколога для женщин;
- гастроскопия и маммография для женщин старше 40 лет (раз в 2 года);
- анализ на простатический специфический антиген для мужчин старше 45 лет (раз в 5 лет);
- общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ для россиян старше 40 лет.
После терапевт проведет осмотр и изучит результаты. Если обнаружатся отклонения, вас направят на второй этап диспансеризации — углубленное обследование с привлечением профильных специалистов.
Еще россиянам в возрасте 20–49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. Ее проводят в рамках общей диспансеризации.
- Мужчин направляют к урологу, который может назначить дополнительные исследования (например, спермограмму, ПЦР-анализ на инфекции или УЗИ предстательной железы и органов мошонки).
- Женщины посещают акушера-гинеколога, который осматривает шейку матки и берет мазки. Раз в 5 лет доступен анализ на ДНК вируса папилломы человека. Пациенткам 18–29 лет также проводят ПЦР-исследования мазков для выявления инфекций и пальпацию молочных желез. Женщинам от 30 до 49 лет могут дополнительно назначить мазки, УЗИ органов малого таза и молочных желез.
Сделать это можно:
- в поликлинике, к которой вы прикреплены, через регистратуру или терминалы;
- через «Госуслуги»;
- по номеру 122;
- через региональные медицинские сервисы (например, «ЕМИАС.ИНФО» в Москве).
Как оформить выходной для диспансеризации
Для этого понадобится письменное заявление. Оно составляется в свободной форме.
Важно: день (или дни) для диспансеризации нужно будет согласовать с работодателем. Он должен быть удобен и вам, и вашему руководству.
На основании заявления работодатель издаст приказ о предоставлении дня (дней) освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Тогда вы сможете воспользоваться положенным выходным.
Что делать, если работодатель отказывает в выходном для диспансеризации
Если работники вашего возраста должны пройти диспансеризацию в этом году, работодатель не может отказать вам в выходном.
Если он по надуманным причинам не дает вам отгул, то тем самым он нарушает трудовое законодательство.
Такое административное нарушение наказывается штрафом в размере:
- 1000–5000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 30 000–50 000 рублей для компаний.
При повторном нарушении штрафы вырастут до 10 000–20 000 рублей и 50 000–70 000 рублей соответственно.
Важные вопросы о выходном для диспансеризации
Можно ли воспользоваться выходным для диспансеризации в личных целях?
Как заманчиво взять выходной для диспансеризации и посвятить его личным делам. Но сделать так не получится.
Формально использовать этот день в личных целях нельзя: он предоставляется именно для прохождения диспансеризации. Работодатель вправе запросить подтверждение (справку из медучреждения), и при ее отсутствии день могут не оплатить или признать прогулом.
Можно ли не брать выходной для диспансеризации?
Можно — заставить вас не могут.
Прохождение диспансеризации — право, а не обязанность работника. Соответственно, работник вправе отказаться от диспансеризации и не брать день для ее прохождения.
Можно ли копить неиспользованные выходные для диспансеризации?
Нет, такой возможности у работников нет. Дни привязаны к конкретному периоду и использовать их нужно вовремя. Неиспользованные дни в итоге «сгорают» и не переносятся на будущее.
Положен ли выходной для диспансеризации при работе по договору ГПХ?
Выходной для диспансеризации доступен только сотрудникам с трудовыми договорами. Тем, кто трудится по гражданско-правовому договору, такой выходной не положен.