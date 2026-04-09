09 апреля 2026, 03:00

Когда нельзя отказаться от работы в выходные и праздники и как ее оплачивают? Разбор

Майские праздники все ближе — и пусть в 2026 году они не могут порадовать нас продолжительностью, какой-никакой отдых россиянам обеспечен. Правда, в эти дни все равно кому-то придется работать. Может ли работодатель заставить вас выйти на работу в праздничные дни или нет и как такая работа вообще оплачивается? Разобрались с юристами.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Выходные и праздничные дни — какие они и в чем разница

Хотя и в выходные, и в праздничные дни вы не работаете, с точки зрения закона это разные вещи.

  • Выходные — нерабочие дни, даты которых зависят от графика работы.
  • Праздники — официально установленные в России даты.

Выходные дни

Это еженедельный непрерывный отдых, который по закону не может длиться менее 42 часов подряд (почти двое суток). Выходные дни конкретного сотрудника зависят от режима его работы.

  • При пятидневке или шестидневке отдыхают в субботу и воскресенье или только в воскресенье.
  • При сменном и скользящем графике (например, 2/2 или 1/3) выходные выпадают на разные дни недели, а их число зависит от общего количества смен.
  • При неполном рабочем времени выходных больше, и они тоже могут выпадать на разные дни недели — в зависимости от договоренности с работодателем.

Праздничные дни

Всего в России 14 нерабочих праздничных дней:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник весны и труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Если праздничный день приходится на выходной (субботу и воскресенье), день отдыха переносят на следующий день после праздничного или на другой день года по решению правительства.

Выходные и праздники в России

КатегорияОписание
ВыходныеСтандартно суббота и воскресенье при пятидневке, воскресенье при шестидневке, разные дни при сменном графике
Праздники14 дней в году: новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства

Когда могут заставить работать в выходные и праздники

Работа в выходные и праздники — исключительная ситуация, для которой нужна уважительная причина. Вот что это может быть:

  • предотвращение катастрофы, производственной аварии;
  • устранение последствий катастрофы, аварии на производстве или стихийного бедствия;
  • предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, а также государственного и муниципального имущества;
  • работы в условиях бедствия или его угрозы, чрезвычайного или военного положения.

Если таких обстоятельств нет, работник вправе отказаться от выхода на работу в выходной или праздник, и это не будет нарушением трудовой дисциплины.

Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг»

Кто не работает в выходные и праздники

Закон прямо запрещает привлекать к работе в выходные и праздники беременных и несовершеннолетних — они не смогут выйти на смену, даже если сами этого хотят. Но в случае с работниками до 18 лет есть два исключения:

  • могут работать в выходные и праздники несовершеннолетние творческие работники (в СМИ, кино, театрах, цирках и так далее);
  • с 2025 года несовершеннолетних могут привлекать к работе в выходные и праздники в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.

Отдельные категории работников работают в выходные и праздники, только если те дают на это письменное согласие, — даже если возникают особые обстоятельства. Принудительно заставить их трудиться в эти дни нельзя.

Кто не работает в выходные и праздники

Вообще не работаютМогут отказаться от работы в выходные и праздники
БеременныеИнвалиды
Несовершеннолетние (за исключением творческих работников и периода летних каникул)Родители детей до 3 лет
Родители детей с инвалидностью
Многодетные родители (младшему < 14 лет)
Одинокие родители и опекуны детей до 14 лет
Ухаживающие за больными родственниками
Родители детей до 14 лет, если второй родитель на вахте или служит (по мобилизации, контракту или добровольно)

Для отдельных категорий работников — инвалидов, женщин с детьми до трех лет — требуется дополнительно убедиться, что работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Юрий Пустовит

Как оформляется работа в выходные и праздники

Разберем ситуацию, когда речь не идет о чрезвычайных обстоятельствах и вызов на работу связан с личной прихотью начальника.

Сначала работодатель должен обосновать необходимость вашей работы в выходной или праздничный день. Вы можете потребовать от него устных разъяснений или служебную записку, если с беседой возникли проблемы.

На практике работодатель может в произвольной форме оформить уведомление о необходимости выйти на работу в выходной (праздничный) день и указать в нем причины привлечения к такой работе, дату и время работы, виды компенсаций за это.

Юлия Паушкина, партнер трудовой практики АБ КИАП

Если вы согласны выйти на работу в выходной или праздничный день, нужно это документально оформить.

Необходимо письменное согласие работника и приказ. Согласие можно оформить в виде отдельного документа или подтвердить распиской работника в приказе. Служебная записка о необходимости работы в выходной и отдельное уведомление о работе в выходной не обязательны, но, если так удобнее, их можно оформить.

Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП

В приказе обязательно должны прописать:

  • дату и время работы;
  • причину вызова;
  • выбранную форму компенсации (двойная оплата или отгул — подробнее об этом ниже).

Как оплачивается работа в выходные и праздники

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Точный размер зависит от того, как именно вам платят.

Оклад

Если у вас фиксированный оклад, то порядок оплаты зависит от того, вышли ли вы за пределы месячной нормы времени.

  • Если работа в выходной или нерабочий праздничный день вошла в пределы месячной нормы рабочего времени, она оплачивается в одинарном размере.
  • Если это работа сверх месячной нормы, то вам положено не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.

Например, вы получаете 60 тыс. рублей. Норма в месяце — 160 часов (или 20 рабочих дней). Каждый ваш день в таком случае стоит 3 тыс. рублей. За работу в выходной вы получите двойную оплату — 6 тыс. рублей.

Тарифная ставка

В отличие от оклада здесь вы получаете деньги за фактически отработанное время. У вас может быть дневная или часовая тарифная ставка — она и будет умножаться на 2 при работе в выходной или праздник.

Например, вы трудитесь посменно с часовой ставкой 400 рублей. За 8-часовую работу в выходной, в который вы изначально не должны были работать, вам заплатят не 3200 рублей, как обычно, а 6400 рублей.

Сдельная оплата

При ней ваша зарплата зависит от сдельной расценки за единицу изготовленной продукции. При работе в выходной или праздник вам положена оплата не менее двойной сдельной расценки.

Например, вы изготавливаете детали по 500 рублей за штуку. В выходной вы сделали 10 таких деталей. В обычный рабочий день вам бы заплатили 5 тыс. рублей, а в праздник положено вдвое больше — уже 10 тыс. рублей.

Это минимальные пороги, установленные ТК РФ. При этом работодатель может установить свои повышенные размеры в коллективном договоре, локальном нормативном акте (ПВТР, Положение об оплате труда) или трудовом договоре. Такие условия не могут быть хуже тех, что предусмотрены трудовым законодательством.

Ирина Михеева

Чем можно заменить оплату работы в выходные и праздники

По желанию вы можете заменить двойную оплату другим днем отдыха. Отгул можно будет взять в любое удобное время или присоединить к отпуску.

Даже если вы поработаете в выходной всего несколько часов, вам будет положен целый день дополнительного отдыха.

Подходящий вариант вы выбираете сами — работодатель не может навязать вам двойную оплату или отгул. Исключение — срочный трудовой договор до 2 месяцев. Если у вас как раз такой, придется брать деньгами.

Что грозит работодателю за отказ в компенсации

Если работодатель отказывает вам в двойной оплате или отгуле, он нарушает трудовое законодательство. Это административное нарушение, которое предусматривает штраф в размере:

  • от 1000 до 5000 рублей — для должностного лица и индивидуального предпринимателя;
  • от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для компании.

При повторном нарушении штраф вырастет до 10–20 тыс. рублей и 50–70 тыс. рублей соответственно.

