Когда нельзя отказаться от работы в выходные и праздники и как ее оплачивают? Разбор
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Выходные и праздничные дни — какие они и в чем разница
Хотя и в выходные, и в праздничные дни вы не работаете, с точки зрения закона это разные вещи.
- Выходные — нерабочие дни, даты которых зависят от графика работы.
- Праздники — официально установленные в России даты.
Выходные дни
Это еженедельный непрерывный отдых, который по закону не может длиться менее 42 часов подряд (почти двое суток). Выходные дни конкретного сотрудника зависят от режима его работы.
- При пятидневке или шестидневке отдыхают в субботу и воскресенье или только в воскресенье.
- При сменном и скользящем графике (например, 2/2 или 1/3) выходные выпадают на разные дни недели, а их число зависит от общего количества смен.
- При неполном рабочем времени выходных больше, и они тоже могут выпадать на разные дни недели — в зависимости от договоренности с работодателем.
Праздничные дни
Всего в России 14 нерабочих праздничных дней:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник весны и труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Если праздничный день приходится на выходной (субботу и воскресенье), день отдыха переносят на следующий день после праздничного или на другой день года по решению правительства.
Выходные и праздники в России
|Категория
|Описание
|Выходные
|Стандартно суббота и воскресенье при пятидневке, воскресенье при шестидневке, разные дни при сменном графике
|Праздники
|14 дней в году: новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства
Когда могут заставить работать в выходные и праздники
Работа в выходные и праздники — исключительная ситуация, для которой нужна уважительная причина. Вот что это может быть:
- предотвращение катастрофы, производственной аварии;
- устранение последствий катастрофы, аварии на производстве или стихийного бедствия;
- предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, а также государственного и муниципального имущества;
- работы в условиях бедствия или его угрозы, чрезвычайного или военного положения.
Если таких обстоятельств нет, работник вправе отказаться от выхода на работу в выходной или праздник, и это не будет нарушением трудовой дисциплины.
Кто не работает в выходные и праздники
Закон прямо запрещает привлекать к работе в выходные и праздники беременных и несовершеннолетних — они не смогут выйти на смену, даже если сами этого хотят. Но в случае с работниками до 18 лет есть два исключения:
- могут работать в выходные и праздники несовершеннолетние творческие работники (в СМИ, кино, театрах, цирках и так далее);
- с 2025 года несовершеннолетних могут привлекать к работе в выходные и праздники в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.
Отдельные категории работников работают в выходные и праздники, только если те дают на это письменное согласие, — даже если возникают особые обстоятельства. Принудительно заставить их трудиться в эти дни нельзя.
Кто не работает в выходные и праздники
|Вообще не работают
|Могут отказаться от работы в выходные и праздники
|Беременные
|Инвалиды
|Несовершеннолетние (за исключением творческих работников и периода летних каникул)
|Родители детей до 3 лет
|Родители детей с инвалидностью
|Многодетные родители (младшему < 14 лет)
|Одинокие родители и опекуны детей до 14 лет
|Ухаживающие за больными родственниками
|Родители детей до 14 лет, если второй родитель на вахте или служит (по мобилизации, контракту или добровольно)
Для отдельных категорий работников — инвалидов, женщин с детьми до трех лет — требуется дополнительно убедиться, что работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Как оформляется работа в выходные и праздники
Разберем ситуацию, когда речь не идет о чрезвычайных обстоятельствах и вызов на работу связан с личной прихотью начальника.
Сначала работодатель должен обосновать необходимость вашей работы в выходной или праздничный день. Вы можете потребовать от него устных разъяснений или служебную записку, если с беседой возникли проблемы.
На практике работодатель может в произвольной форме оформить уведомление о необходимости выйти на работу в выходной (праздничный) день и указать в нем причины привлечения к такой работе, дату и время работы, виды компенсаций за это.
Если вы согласны выйти на работу в выходной или праздничный день, нужно это документально оформить.
Необходимо письменное согласие работника и приказ. Согласие можно оформить в виде отдельного документа или подтвердить распиской работника в приказе. Служебная записка о необходимости работы в выходной и отдельное уведомление о работе в выходной не обязательны, но, если так удобнее, их можно оформить.
В приказе обязательно должны прописать:
- дату и время работы;
- причину вызова;
- выбранную форму компенсации (двойная оплата или отгул — подробнее об этом ниже).
Как оплачивается работа в выходные и праздники
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Точный размер зависит от того, как именно вам платят.
Оклад
Если у вас фиксированный оклад, то порядок оплаты зависит от того, вышли ли вы за пределы месячной нормы времени.
- Если работа в выходной или нерабочий праздничный день вошла в пределы месячной нормы рабочего времени, она оплачивается в одинарном размере.
- Если это работа сверх месячной нормы, то вам положено не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.
Например, вы получаете 60 тыс. рублей. Норма в месяце — 160 часов (или 20 рабочих дней). Каждый ваш день в таком случае стоит 3 тыс. рублей. За работу в выходной вы получите двойную оплату — 6 тыс. рублей.
Тарифная ставка
В отличие от оклада здесь вы получаете деньги за фактически отработанное время. У вас может быть дневная или часовая тарифная ставка — она и будет умножаться на 2 при работе в выходной или праздник.
Например, вы трудитесь посменно с часовой ставкой 400 рублей. За 8-часовую работу в выходной, в который вы изначально не должны были работать, вам заплатят не 3200 рублей, как обычно, а 6400 рублей.
Сдельная оплата
При ней ваша зарплата зависит от сдельной расценки за единицу изготовленной продукции. При работе в выходной или праздник вам положена оплата не менее двойной сдельной расценки.
Например, вы изготавливаете детали по 500 рублей за штуку. В выходной вы сделали 10 таких деталей. В обычный рабочий день вам бы заплатили 5 тыс. рублей, а в праздник положено вдвое больше — уже 10 тыс. рублей.
Это минимальные пороги, установленные ТК РФ. При этом работодатель может установить свои повышенные размеры в коллективном договоре, локальном нормативном акте (ПВТР, Положение об оплате труда) или трудовом договоре. Такие условия не могут быть хуже тех, что предусмотрены трудовым законодательством.
Чем можно заменить оплату работы в выходные и праздники
По желанию вы можете заменить двойную оплату другим днем отдыха. Отгул можно будет взять в любое удобное время или присоединить к отпуску.
Даже если вы поработаете в выходной всего несколько часов, вам будет положен целый день дополнительного отдыха.
Подходящий вариант вы выбираете сами — работодатель не может навязать вам двойную оплату или отгул. Исключение — срочный трудовой договор до 2 месяцев. Если у вас как раз такой, придется брать деньгами.
Что грозит работодателю за отказ в компенсации
Если работодатель отказывает вам в двойной оплате или отгуле, он нарушает трудовое законодательство. Это административное нарушение, которое предусматривает штраф в размере:
- от 1000 до 5000 рублей — для должностного лица и индивидуального предпринимателя;
- от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для компании.
При повторном нарушении штраф вырастет до 10–20 тыс. рублей и 50–70 тыс. рублей соответственно.