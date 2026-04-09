В приказе обязательно должны прописать:

дату и время работы;

причину вызова;

выбранную форму компенсации (двойная оплата или отгул — подробнее об этом ниже).

Как оплачивается работа в выходные и праздники

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Точный размер зависит от того, как именно вам платят.

Оклад

Если у вас фиксированный оклад, то порядок оплаты зависит от того, вышли ли вы за пределы месячной нормы времени.

Если работа в выходной или нерабочий праздничный день вошла в пределы месячной нормы рабочего времени, она оплачивается в одинарном размере.

Если это работа сверх месячной нормы, то вам положено не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.

Например, вы получаете 60 тыс. рублей. Норма в месяце — 160 часов (или 20 рабочих дней). Каждый ваш день в таком случае стоит 3 тыс. рублей. За работу в выходной вы получите двойную оплату — 6 тыс. рублей.

Тарифная ставка

В отличие от оклада здесь вы получаете деньги за фактически отработанное время. У вас может быть дневная или часовая тарифная ставка — она и будет умножаться на 2 при работе в выходной или праздник.

Например, вы трудитесь посменно с часовой ставкой 400 рублей. За 8-часовую работу в выходной, в который вы изначально не должны были работать, вам заплатят не 3200 рублей, как обычно, а 6400 рублей.

Сдельная оплата

При ней ваша зарплата зависит от сдельной расценки за единицу изготовленной продукции. При работе в выходной или праздник вам положена оплата не менее двойной сдельной расценки.

Например, вы изготавливаете детали по 500 рублей за штуку. В выходной вы сделали 10 таких деталей. В обычный рабочий день вам бы заплатили 5 тыс. рублей, а в праздник положено вдвое больше — уже 10 тыс. рублей.