Почему выходят с больничного раньше срока

Причины бывают разные.

Самое очевидное — улучшение состояния здоровья . Если работник уже чувствует себя отлично, он наверняка может захотеть вернуться к работе, не дожидаясь конца больничного.

. Если работник уже чувствует себя отлично, он наверняка может захотеть вернуться к работе, не дожидаясь конца больничного. Нередко болеющим приходится возвращаться к работе раньше назначенного срока из-за чересчур требовательных начальников : те пишут, что их некому заменить, срочно нужно закончить проект или прийти на встречу с клиентом.

: те пишут, что их некому заменить, срочно нужно закончить проект или прийти на встречу с клиентом. Еще одна распространенная причина — финансовая . Больничный нередко оплачивается куда хуже, чем рабочие дни. Это создает стимул побыстрее вернуться в строй.

. Больничный нередко оплачивается куда хуже, чем рабочие дни. Это создает стимул побыстрее вернуться в строй. Не менее важную роль играет психологический комфорт. Порой сотрудник просто хочет побыстрее вернуться к обычной жизни, в том числе и рабочей рутине.

Можно ли закрыть больничный раньше срока

Да, можно. Прямого запрета раньше закрыть больничный раньше срока нет. Но у этой процедуры есть свои нюансы.

В первую очередь нужно понимать, что это должно быть исключительно ваше желание. Работодатель не может вызывать вас на работу против вашей воли — принудительный труд в России запрещен.

Если вы сами хотите вернуться к работе побыстрее, досрочный выход с больничного нужно согласовать с врачом. Он должен подтвердить, что вам больше не требуются ни медицинская помощь, ни лечебный режим.

А если больничный назначала врачебная комиссия, подтверждение понадобится от всех врачей из ее состава.