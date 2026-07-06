Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
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Какой продолжительности может быть больничный
Продолжительность больничного зависят от того, насколько серьезно вы заболели.
- При заболеваниях и травмах легкой тяжести достаточно визита к лечащему врачу (например, участковому терапевту). В таких случаях больничный длится максимум 15 дней (и 10, если его выписал фельдшер или стоматолог). Зачастую врач сперва выписывает больничный на 3–7 дней, а потом при необходимости его продляет или закрывает.
- Если ситуация более серьезная и требует длительного лечения, период больничного назначит специальная врачебная комиссия. Она же закроет больничный, когда вы выздоровеете, причем заключение потребуется от каждого врача из комиссии.
Важно: с 2022 года в России оформляют только электронные больничные, даже если болеете вы долго. Бумажные документы больше не нужны — в том числе для получения компенсации.
Почему выходят с больничного раньше срока
Причины бывают разные.
- Самое очевидное — улучшение состояния здоровья. Если работник уже чувствует себя отлично, он наверняка может захотеть вернуться к работе, не дожидаясь конца больничного.
- Нередко болеющим приходится возвращаться к работе раньше назначенного срока из-за чересчур требовательных начальников: те пишут, что их некому заменить, срочно нужно закончить проект или прийти на встречу с клиентом.
- Еще одна распространенная причина — финансовая. Больничный нередко оплачивается куда хуже, чем рабочие дни. Это создает стимул побыстрее вернуться в строй.
- Не менее важную роль играет психологический комфорт. Порой сотрудник просто хочет побыстрее вернуться к обычной жизни, в том числе и рабочей рутине.
Можно ли закрыть больничный раньше срока
Да, можно. Прямого запрета раньше закрыть больничный раньше срока нет. Но у этой процедуры есть свои нюансы.
В первую очередь нужно понимать, что это должно быть исключительно ваше желание. Работодатель не может вызывать вас на работу против вашей воли — принудительный труд в России запрещен.
Если вы сами хотите вернуться к работе побыстрее, досрочный выход с больничного нужно согласовать с врачом. Он должен подтвердить, что вам больше не требуются ни медицинская помощь, ни лечебный режим.
А если больничный назначала врачебная комиссия, подтверждение понадобится от всех врачей из ее состава.
При улучшении самочувствия, но без одобрения лечащего врача или врачебной комиссии самостоятельный выход на работу и допуск на рабочее место (по карантинным заболеваниям) не допускается.
При этом врачи обычно не заинтересованы в досрочном закрытии больничного.
Если после этого вам вдруг станет хуже из-за не вылеченной полностью болезни, это сочтут причинением вреда. Тогда клинике придется возмещать его пациенту, а затем требовать компенсацию этих денег от самого врача.
Поэтому такой сценарий, пускай и гипотетический, может оказаться препятствием для досрочного закрытия больничного.
Как оплатят преждевременный выход из больничного
При официальном закрытии раньше срока
В таком случае дни больничного оплатят пособием по временной нетрудоспособности, а рабочие дни — зарплатой.
При досрочном закрытии больничного листа по решению лечащего врача за период нетрудоспособности выплачивается пособие СФР. Остальные дни досрочного больничного оплачиваются в общем порядке работодателем на условиях трудового договора.
Как оплачивается больничный
|Кто болеет
|Страховой стаж
|Размер пособия
|Кто оплачивает
|Работник
|До 6 месяцев
|Региональный МРОТ
|Первые 3 дня работодатель, остальное — Соцфонд
|-
|От 6 месяцев до 5 лет
|60% зарплаты
|Первые 3 дня работодатель, остальное — Соцфонд
|-
|От 5 до 8 лет
|80% зарплаты
|Первые 3 дня работодатель, остальное — Соцфонд
|-
|От 8 лет
|100% зарплаты
|Первые 3 дня работодатель, остальное — Соцфонд
|Член семьи работника (больничный по уходу)
|-
|100% зарплаты
|Соцфонд с первого дня
При выходе на работу с незакрытым больничным
Если выйти на работу до окончания срока больничного, не закрыв его досрочно, это назовут нарушением лечебного режима. Оно фиксируется врачом в системе электронных листков нетрудоспособности.
В случае наличия отметки о нарушении режима размер пособия определяется исходя из наличия уважительных причин, по которым нарушен режим. Если уважительные причины имеются, то пособие выплатят в полном размере, если нет, то размер пособия снижается. Поэтому если работник предоставил больничный лист с нарушением режима, то работодатель должен выяснить причину, запросив у работника объяснение. Пакет документов работодатель предоставляет в СФР, который и принимает решение о размере пособия.
Если уважительных причин не найдут, пособие пересчитают, исходя из минимального размера оплаты труда. В 2026 году он составляет 27 093 рубля в месяц. Если ваша зарплата заметно больше, а стаж свыше 8 лет (при нем положено 100% среднего заработка), вы заметно потеряете в деньгах.
Что касается оплаты дней работы, когда работник трудился с незакрытым больничным листом, то тут нет однозначного мнения. Есть две популярные позиции, отмечает Аида Ибрагимова.
- Не платить зарплату за отработанные дни, так как работник получит за эти дни пособие (но это рискованно для работодателя).
- Оплатить все дни с даты, когда работник вышел на работу с незакрытым больничным листом (эта позиция безопаснее для работодателя). В таком случае работодатель должен сообщить в СФР о рабочих днях работника.
Если работодатель и работник решат скрыть от врачей досрочный выход с больничного, компания не сможет заплатить сотруднику за рабочие дни официально, ведь по документам он еще болеет. Свои деньги он сможет получить только премией, с которой работодатель легко может его обмануть.
При этом сам такой секрет незаконен. Соцфонд может потребовать пособие обратно, а работодателя накажут, если узнают о подобных схемах (подробнее рассказываем ниже).
Чем грозит выход с больничного без согласия врача
Работодателю
Если работодатель заставляет вас выйти с больничного до окончания срока, то он нарушает ваши права и трудовое законодательство. Его можно привлечь к административной ответственности и оштрафовать:
- на 1000–5000 рублей, если провинилось должностное лицо;
- на 30 000–50 000 рублей, если юридическое.
Работнику
Нарушение режима лечения, как мы писали выше, грозит сокращением пособия по временной нетрудоспособности.
Сложнее обстоят дела, если работник вышел на работу без закрытого больничного при фиксации у него карантинного заболевания. В этой ситуации к работнику могут применяться административная или уголовная ответственность, особенно если в результате его выхода на работу произошло заражение карантинным заболеванием коллег и им причинен вред здоровью.
Так что стоит дважды подумать перед тем, как срываться на работу с открытым больничным. Последствия могут быть крайне серьезными.
- Приказ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н;
- Ст. 8 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
- Ст. 1068 ГК РФ;
- Ст. 1081 ГК РФ;
- Определение 2-го КСОЮ от 24.01.2023 № 88-2364/2023;
- Ст. 4 ТК РФ;
- Ст. 183 ТК РФ;
- Ст. 5.27 КоАП РФ.