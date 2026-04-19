О каком декрете идет речь

Под декретом в России понимают сразу два отпуска:

отпуск (больничный) по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком.

Первый сам по себе выступает больничным, поэтому взять второй женщина не сможет.

Если во время отпуска по беременности и родам мама заболеет, отец сможет взять отпуск по уходу за ребенком — это не запрещено. Но платить будут только за что-то одно, так что если матери перечислили больничные, то отец будет в отпуске бесплатно.

Оплачивается ли больничный во время отпуска по уходу за ребенком

Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком и при этом не работаете, больничный вам не положен. Так что неработающей маме в декрете придется болеть бесплатно.

Оформить больничный удастся только в двух случаях:

декрет закончился, а вы все еще болеете — тогда его откроют с даты, следующей за днем окончания отпуска по уходу за ребенком;

вы работаете из декрета (даже если это неполный день) — тогда вам положен больничный, как и любому другому сотруднику.

Как оплачивается больничный, если мама работает и получает декретные

Если вы работаете, получаете зарплату и при этом получаете пособие по уходу за ребенком, больничный оплачивается по стандартной схеме.

Сумма зависит от страхового стажа, среднедневного заработка за 2 предыдущих года и количества дней на больничном.