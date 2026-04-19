Как оформить больничный во время декретного отпуска? 3 сценария
О каком декрете идет речь
Под декретом в России понимают сразу два отпуска:
- отпуск (больничный) по беременности и родам;
- отпуск по уходу за ребенком.
Первый сам по себе выступает больничным, поэтому взять второй женщина не сможет.
Если во время отпуска по беременности и родам мама заболеет, отец сможет взять отпуск по уходу за ребенком — это не запрещено. Но платить будут только за что-то одно, так что если матери перечислили больничные, то отец будет в отпуске бесплатно.
Оплачивается ли больничный во время отпуска по уходу за ребенком
Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком и при этом не работаете, больничный вам не положен. Так что неработающей маме в декрете придется болеть бесплатно.
Оформить больничный удастся только в двух случаях:
- декрет закончился, а вы все еще болеете — тогда его откроют с даты, следующей за днем окончания отпуска по уходу за ребенком;
- вы работаете из декрета (даже если это неполный день) — тогда вам положен больничный, как и любому другому сотруднику.
Как оплачивается больничный, если мама работает и получает декретные
Если вы работаете, получаете зарплату и при этом получаете пособие по уходу за ребенком, больничный оплачивается по стандартной схеме.
Сумма зависит от страхового стажа, среднедневного заработка за 2 предыдущих года и количества дней на больничном.
Как размер больничного зависит от страхового стажа
|Страховой стаж
|Размер больничного
|Менее 6 месяцев
|Не более МРТО
|Менее 5 лет
|60% заработка
|От 5 до 8 лет
|80% заработка
|От 8 лет
|100% заработка
Максимальная выплата по больничному в 2026 году составляет 6 827,4 рубля за день при стаже от 8 лет. Минимальная зависит от регионального МРОТ — столько положено за месяц болезни.
Важно: больничный облагается налогом на доходы физических лиц. Поэтому из полученной суммы вычтут 13%.
Первые 3 дня больничного оплачивает ваш работодатель, остальные дни — Соцфонд. Если больничный взят для ухода за кем-то еще (например, за больным ребенком), выплаты с первого дня идут из Социального фонда.
Оплачивают только уже закрытый больничный. Соцфонд платит в течение 10 дней с момента получения сведений. Работодатель перечисляет деньги вместе с зарплатой.
Если закрыть больничный раньше срока, то даже за отработанные в рамках изначального больничного дни придет пособие, а не зарплата.
Например, вы взяли больничный с 12 по 17 марта, но уже 16-го числа с одобрения врача вышли на работу. За 16 и 17 марта придет пособие, а зарплату станут начислять с 18-го числа.
Может ли муж взять больничный, если заболела неработающая жена в декрете
Если вы заболели, находясь в декрете с маленьким ребенком, супруг может взять больничный по уходу за вами.
Но важно соблюсти одно условие: болеть вы должны амбулаторно, то есть дома.
Тогда больничный оформят на срок до 7 дней — это максимум. За год оплатят не более 30 дней таких больничных.
Если вас положат в больницу, больничный по уходу за членом семьи супругу уже не дадут. Ведь формально ухаживать за вами будут уже врачи в клинике.
Больничный по уходу за членом семьи оплатит полностью Социальный фонд, рассчитываться он будет как обычно.
Как быть, если жена заболела надолго или попала в больницу
Очевидно, что в такой ситуации за ребенком должен присматривать кто-то вместо мамы. Может ли тогда отец малыша взять больничный по уходу за ним? Ситуация здесь складывается неоднозначная.
С одной точки зрения, такой вариант возможен. Закон не допускает нахождения в одном отпуске сразу двух родителей, а не дает возможности оформить больничный по уходу за ребенком родителю, который находится в декретном отпуске. При этом оформить больничный по уходу за больным ребенком второму родителю формально не запрещено (поскольку это разные страховые случаи и разные лица получают пособие). Однако, по мнению представителей СФР, такой возможности у отца ребенка нет.
Социальный фонд России в одном из своих писем отмечал следующее:
«Обращаем внимание, что законодательством Российской Федерации не предусмотрена одновременная выплата за счет средств Социального фонда России лицам, осуществляющим уход за ребенком, пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком и ежемесячного пособия по уходу за этим же ребенком в период нахождения одного из членов семьи (отца, дедушки, бабушки или другого родственника) в отпуске по уходу за ребенком».
То есть фактически Соцфонд не одобряет ситуацию, когда один из родителей находится в декрете, а второй берет больничный по уходу за малышом.
Таким образом, в описанной ситуации велика вероятность того, что СФР откажет в назначении пособия по временной нетрудоспособности отцу, если мама находится в декретном отпуске.
Как же быть в такой ситуации? Соцфонд дает однозначный ответ: папе придется переоформить отпуск по уходу за ребенком на себя, а маме — запросить на работе больничный для себя.
Это довольно трудоемкая процедура. Вот какие действия понадобятся.
- Сначала маме нужно подать на работе заявление с просьбой прервать отпуск по уходу за ребенком и прекратить выплату пособия, а затем получить подтверждающую справку.
- Следом папа должен отнести справку к себе на работу и написать заявление на отпуск по уходу за ребенком и получение соответствующего пособия.
- Теперь мама может оформить на работе больничный и после его закрытия получить пособие по временной нетрудоспособности.
Если у мамы нет возможности заниматься этим лично, побегать по офисам придется папе.
Когда больничный мамы закончится, можно все вернуть, как было (или нет, если в декрете решит остаться папа).
Кто и когда может взять больничный при декрете
|Ситуация
|Как взять больничный
|Работающая мама заболела
|На общих основаниях
|Неработающая мама заболела и лечится дома
|Больничный мужу по уходу за женой
|Неработающая мама попала в больницу или болеет дольше недели
|Декрет переоформляется на мужа, жена берет больничный на общих основаниях
