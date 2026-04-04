Больничные и декретные хотят начислять по-новому с 1 июля. Что поменяется для работающих россиянКоротко
Как было и что хотят поменять
Сейчас Социальный фонд России при назначении пособий опирается в первую очередь на данные от работодателей, а также на собственные сведения и информацию от госорганов.
По новым правилам приоритет смещается в сторону индивидуального лицевого счета работника, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
Туда собираются включить данные о стаже для расчета больничных и декретных, а также сведения о ранее выплаченных пособиях.
Это документ, в котором хранятся данные о периодах трудовой деятельности человека, местах его работы и сумме уплаченных работодателем страховых взносов.
Сведения передают работодатели или государственные ведомства, если гражданин не работает, но его стаж при этом не прерывается (например, он официально числится безработным и получает пособие).
Если в лицевом счете окажется достаточно информации, СФР рассчитает выплату самостоятельно, даже не обращаясь к работодателю.
Роль последнего сужается до «дозагрузки» недостающих данных по адресному запросу фонда. На это у работодателей будет три рабочих дня.
Как это отразится на работающих россиянах
Для простых граждан практически ничего не поменяется. Но у нововведений есть ряд плюсов и минусов.
Плюсы: ускорение выплат и меньше ошибок от работодателя
Благодаря тому что СФР сможет начать расчет сразу после открытия больничного или выхода в декрет, минуя бюрократическую цепочку, пособия могут приходить быстрее. Исчезают задержки, связанные с человеческим фактором или нерасторопностью работодателя.
Размер и сроки самих выплат при этом остаются неизменными, хотя ускорение процесса сбора информации и исключение из цепочки запроса сведений у работодателя может привести к ускорению процесса назначения выплат и предотвращению задержек из-за человеческого фактора или нерасторопности работодателя.
Минусы: возможное снижение прозрачности начислений
Однако у автоматизации есть и обратная сторона. Если сейчас работник может обратиться к бухгалтеру за детальным расчетом больничного, то в новой системе ключевым держателем информации становится фонд.
Возможна и оборотная сторона — уменьшение прозрачности проверки правильности начислений, так как детализированные расчеты могут быть доступны не в полном объеме, а для их уточнения, возможно, придется обращаться в СФР напрямую.
То есть рядовому россиянину, чтобы понять, правильно ли ему насчитали пособие, возможно, придется осваивать новые способы взаимодействия с госорганами вместо привычного разговора с бухгалтером на работе.
Зачем понадобились изменения
Это не полностью новая модель, а донастройка уже действующей системы электронного документооборота. Проект сокращает количество повторных запросов к страхователям, пояснили в Госдуме.
Когда заработает новая система
Предположительно, с 1 июля 2026 года. Однако пока документ находится на стадии общественного обсуждения и в него могут внести правки.