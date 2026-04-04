04 апреля 2026, 17:55

Больничные и декретные хотят начислять по-новому с 1 июля. Что поменяется для работающих россиян

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект постановления, который меняет порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также уходу за ребенком. На размере выплат это никак не скажется, но некоторые изменения граждане все же могут ощутить. Разбираем нюансы изменений вместе с юристом.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Как было и что хотят поменять

Сейчас Социальный фонд России при назначении пособий опирается в первую очередь на данные от работодателей, а также на собственные сведения и информацию от госорганов.

По новым правилам приоритет смещается в сторону индивидуального лицевого счета работника, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Туда собираются включить данные о стаже для расчета больничных и декретных, а также сведения о ранее выплаченных пособиях.

Что такое индивидуальный лицевой счет

Это документ, в котором хранятся данные о периодах трудовой деятельности человека, местах его работы и сумме уплаченных работодателем страховых взносов.

Сведения передают работодатели или государственные ведомства, если гражданин не работает, но его стаж при этом не прерывается (например, он официально числится безработным и получает пособие).

Если в лицевом счете окажется достаточно информации, СФР рассчитает выплату самостоятельно, даже не обращаясь к работодателю.

Роль последнего сужается до «дозагрузки» недостающих данных по адресному запросу фонда. На это у работодателей будет три рабочих дня.

Как это отразится на работающих россиянах

Для простых граждан практически ничего не поменяется. Но у нововведений есть ряд плюсов и минусов.

Плюсы: ускорение выплат и меньше ошибок от работодателя

Благодаря тому что СФР сможет начать расчет сразу после открытия больничного или выхода в декрет, минуя бюрократическую цепочку, пособия могут приходить быстрее. Исчезают задержки, связанные с человеческим фактором или нерасторопностью работодателя.

Размер и сроки самих выплат при этом остаются неизменными, хотя ускорение процесса сбора информации и исключение из цепочки запроса сведений у работодателя может привести к ускорению процесса назначения выплат и предотвращению задержек из-за человеческого фактора или нерасторопности работодателя.

Исмаил Исмаилов

Минусы: возможное снижение прозрачности начислений

Однако у автоматизации есть и обратная сторона. Если сейчас работник может обратиться к бухгалтеру за детальным расчетом больничного, то в новой системе ключевым держателем информации становится фонд.

Возможна и оборотная сторона — уменьшение прозрачности проверки правильности начислений, так как детализированные расчеты могут быть доступны не в полном объеме, а для их уточнения, возможно, придется обращаться в СФР напрямую.

Исмаил Исмаилов

То есть рядовому россиянину, чтобы понять, правильно ли ему насчитали пособие, возможно, придется осваивать новые способы взаимодействия с госорганами вместо привычного разговора с бухгалтером на работе.

Зачем понадобились изменения

Это не полностью новая модель, а донастройка уже действующей системы электронного документооборота. Проект сокращает количество повторных запросов к страхователям, пояснили в Госдуме.

Когда заработает новая система

Предположительно, с 1 июля 2026 года. Однако пока документ находится на стадии общественного обсуждения и в него могут внести правки.

