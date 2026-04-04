Скала около станции «Русская» в Антарктиде оказалась оазисом. Кто ждал там полярников
Что известно про новый оазис в Антарктиде
Участок без снега и льда находится на мысе Беркс в Западной Антарктиде. Раньше ученые думали, что это просто скала, которая торчит из ледника (их называют нунатаки).
Потом они изучили 18 озер в этом районе и поняли, что эта территория — полноценный оазис, хотя и небольшой — всего 2,2 кв. км без снега и льда.
Нунатак — это скальное образование в ледниковых условиях, а оазис — это более масштабный участок с определенными гидрологическими и биологическими особенностями.
Нунатак служит убежищем для растительности в ледниковых областях. Оазисы в Антарктиде — это территории с более мягким климатом по сравнению с окружающими областями, часто там есть незамерзающие ручьи и озера.
Оазисы бывают разных размеров — до нескольких тысяч километров. Нунатаки, как правило, небольшие.
На оазисе есть горы и долины, а живут там пингвины, тюлени, антарктические буревестники и еще несколько видов птиц, рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков.
Оазис на мысе Беркс решили назвать в честь полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Будрецкого. Но это название еще должен утвердить Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).
Ученый и сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
С 1949 по 1952 год работал на полярных станциях на островах Котельный и Столб.
Потом участвовал в экспедициях в Арктике и Антарктике. Руководил шестью полярными станциями: «Молодежная», «Беллинсгаузен», «Ленинградская», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская». Всего провел 17 антарктических экспедиций.
Основал научные станции «Беллинсгаузен», «Ленинградская» и дрейфующую станцию СП‑23.
Скончался 28 июля 2020 года.
Откуда в Антарктиде оазисы
Слово «пустыня» часто ассоциируется с жарой и песчаными барханами. На самом деле самая большая пустыня — еще и одно из самых холодных мест на планете. Это Антарктида, где температура может опускаться до –89 градусов.
В этой пустыне тоже есть свои оазисы. Это участки, где нет ледников и постоянного ледяного или снежного покрова.
Ученые давно пытаются понять, откуда они берутся. Например, в начале XX века была гипотеза, что свободные ото льда зоны появляются из-за подземных вулканов. Но она не подтвердилась.
Современные исследователи склоняются к двум версиям. По одной из них, дело в рельефе и ветрах. Гигантские ледниковые потоки, которые медленно ползут из центра Антарктиды к морю, упираются в горные хребты, холмы и скалы. Они вынуждены обходить эти препятствия.
Вокруг таких «каменных островов» создается особый микроклимат. Ледник отражает солнечные лучи, а темные скалы, наоборот, нагреваются. Над ними поднимается теплый воздух, и ветры сдувают снег.
Снегопады здесь редки, а солнце летом прогревает поверхность так сильно, что даже при морозе снег не накапливается, а сразу тает. Так образуется область, где ледник не растет, а уменьшается.
Вторая версия — глобальное потепление. Согласно ей, оазисы — это просто места, где ледник отступил из-за изменений климата после последнего ледникового периода. Лед таял, обнажая сначала самые высокие участки, потом все более низкие. Там, где условия не дают льду снова образоваться, и возникают оазисы.
Сухие долины Мак‑Мердо. Их площадь — 5000 кв. км. Это еще и одно из самых сухих мест на Земле: дождя здесь не было сотни тысяч лет.
Большинство живых организмов выжить там не могут. Почва представляет собой вечную мерзлоту; бактерии встречаются только глубоко в горных породах, где чуть влажнее.
В долине есть несколько соленых озер и рек с талой водой.
В антарктических оазисах довольно скудная природа. Там растут всего 2–3 вида высших растений, много лишайников, мхи и водоросли.
Там можно встретить бескрылых мух и комаров, тюленей, буревестников, поморников и пингвинов. Зимой в оазисах остаются только императорские пингвины.
Они для Антарктиды очень важны, потому что своим пометом создают для нее щит.
Как пингвиний помет защищает льды Антарктиды
Антарктиду населяют миллионы пингвинов. В 2025 году международная группа ученых раскрыла необычный механизм, которым эти птицы влияют на облака и климат в регионе. Происходит это благодаря их помету.
Дело в том, что гуано, разложившиеся остатки помета пингвинов, выделяет аммиак. Он попадает в воздух и помогает образовываться аэрозолям — мельчайшим частицам, вокруг которых конденсируется вода.
Так рождаются облака. Они, в свою очередь, отражают солнечный свет обратно в космос. Это охлаждает климат.
Исследователи измерили концентрацию аммиака рядом с колониями, где обитают около 30 тысяч пингвинов, и обнаружили, что она такая же высокая, как в районах с интенсивным сельским хозяйством.
Когда ветер дул со стороны колонии, содержание аммиака резко возрастало, и через несколько часов формировались облака или даже туман.
Аммиак продолжал выделяться даже после того, как пингвины покидали эти места, — «удобренная» почва работала еще около месяца.
Из-за потепления в Антарктиде тает морской лед. Пингвины теряют среду обитания, их популяции сокращаются. Если пингвинов станет меньше, будет выделяться меньше аммиака, соответственно, станет меньше облаков и отраженного солнечного света, и Антарктида будет нагреваться еще быстрее.
Это называется климатической обратной связью: потепление сокращает численность пингвинов, а их исчезновение усиливает потепление.
По некоторым прогнозам, отдельные виды пингвинов могут исчезнуть к концу века.
И хотя прямой связи между жизнедеятельностью пингвинов и образованием оазисов в Антарктиде нет, косвенно птицы влияют на климатические условия, в которых эти территории существуют.