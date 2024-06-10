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12:53, 10 июня 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили из-за отравления детей на спортивном слете под Москвой

В Истре следователи возбудили дело из-за отравления детей на слете в парк-отеле

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковной Истре следователи возбудили уголовное дело после отравления детей, которые приехали на спортивный слет в парк-отель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

С 6 по 9 июня в больницу Красногорска обратились 14 детей в возрасте от семи до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция.

Ранее сообщалось, что группа из 28 школьников прибыла в парк-отель «Огниково» на спортивное мероприятие. Через некоторое время две девочки 10 и 11 лет пожаловались руководителям на сильную боль в животе и рвоту. Позже жаловаться на рвоту и больной живот стали 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Их госпитализировали.

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