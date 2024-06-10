Число госпитализированных после отравления в Буйнакске увеличилось

Минздрав: число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 84

Число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске увеличилось до 84. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, пишет ТАСС.

Уточняется, что в городской больнице развернуты дополнительные койки.

Ранее в дагестанском Буйнакске следователи завели уголовное дело после отравления почти 300 местных жителей.

По данным следствия, с 7 по 10 июня в больницы города обратились жители города с признаками отравления — стало известно, что свыше 30 человек, в том числе 21 ребенок, оказались госпитализированы. Обратившимся поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.