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21:56, 10 июня 2024Россия

Число госпитализированных после отравления в Буйнакске увеличилось

Минздрав: число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 84

Фото: Башир Алиев / РИА Новости

Число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске увеличилось до 84. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, пишет ТАСС.

Уточняется, что в городской больнице развернуты дополнительные койки.

Ранее в дагестанском Буйнакске следователи завели уголовное дело после отравления почти 300 местных жителей.

По данным следствия, с 7 по 10 июня в больницы города обратились жители города с признаками отравления — стало известно, что свыше 30 человек, в том числе 21 ребенок, оказались госпитализированы. Обратившимся поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

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      Юлия Мискевич
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