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12:58, 28 июня 2024Россия

Глава российского города досрочно ушел в отставку на фоне массового отравления жителей

Глава Буйнакска уволился на фоне массового отравления горожан водой
Исламудин Нургудаев

Исламудин Нургудаев. Кадр: ТБС БУЙНАКСК / YouTube

В Дагестане глава Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно ушел в отставку. О досрочном сложении им полномочий сообщила администрация города во «ВКонтакте».

Незадолго до этого сотни горожан отравились питьевой водой.

В администрации, в частности, отметили, что за годы руководства Нургудаева в городе был возведен новый водовод. Чиновник возглавлял Буйнакск с 2017-го года.

По данным республиканского Минздрава, в больницы после отравления попали 84 жителя Буйнакска. Всего сообщалось о госпитализации почти 300 человек. После этого в офисе местного водоканала прошли обыски.

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      Алан Босиков
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