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01:31, 11 июня 2024Россия

Детские учреждения в российском городе отправили на карантин из-за отравления

Детские учреждения Буйнакска отправили на карантин из-за отравления

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин в связи с массовым отравлением, такое решение принято по итогам совещания с участием главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом сообщается в Telegram-канале его администрации.

Создан оперативный штаб, куда вошли службы российского города, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой и МЧС. Предварительно, причиной отравления стала водопроводная вода. Отобранные пробы воды находятся в лаборатории.

Властям города также поручено провести усилить работу с населением.

По данным пресс-службы Минздрава Дагестана, число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске увеличилось до 84.

Ранее в Буйнакске следователи завели уголовное дело после отравления почти 300 местных жителей. В рамках расследования в муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Буйнакскводоканал» прошли обыски.

По данным следствия, с 7 по 10 июня в больницы города обратились жители города с признаками отравления — стало известно, что свыше 30 человек, в том числе 21 ребенок, оказались госпитализированы. Обратившимся поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

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      Марина Совина
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