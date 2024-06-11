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01:30, 11 июня 2024Силовые структуры

В «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления горожан

СК: в «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления горожан

Фото: сайт СК России

В муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Буйнакскводоканал» прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного после массового отравления горожан. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал", в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и ее исследование», — сообщили в СК.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее в дагестанском Буйнакске следователи завели уголовное дело после отравления почти 300 местных жителей.

По данным следствия, с 7 по 10 июня в больницы города обратились жители города с признаками отравления — стало известно, что свыше 30 человек, в том числе 21 ребенок, оказались госпитализированы. Обратившимся поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

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      Евгений Силаев
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