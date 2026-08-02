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15:04, 2 августа 2026Силовые структуры

Руководитель российской клиники пропал после лечения клизмой детей с аутизмом

Руководитель клиники «Планета Мед», где детей с аутизмом лечили клизмой, пропал
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Руководитель клиники «Планета Мед» Василий Генералов, где детей с аутизмом лечили клизмой, пропал после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Дело возбудили по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве. Генералов, вернувшийся в страну из Сингапура, побывал в Красноярске, однако после возбуждения дела исчез.

До этого Генералов заявлял пациентам, что публикации о происходящем в клинике проплачены, а их родители якобы действуют по западной инструкции.

Ранее в Уфе местная жительница ослепла после инъекции в частной клинике. По словам женщины, в 2023 году она обратилась к неврологу с жалобами на боли в шее. Заподозрив остеохондроз, он сделал пациентке инъекции на основе ее собственной плазмы. Уже на следующий день у нее поднялась температура и начались проблемы со зрением.

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