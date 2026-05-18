Россиянка с жалобой на боли в шее ослепла после инъекции врача

В Уфе местная жительница ослепла после инъекции в частной клинике. Об этом рассказал телеканал НТВ.

По словам россиянки, в 2023 году она обратилась к неврологу с жалобами на боли в шее. Заподозрив остеохондроз, он сделал пациентке инъекции на основе ее собственной плазмы. «Четыре прокола было. На следующий день у меня температура повысилась, а через пару дней у меня начались отдаления предметов», — рассказала пострадавшая.

Медики, как утверждается, списали состояние женщины на временный спазм, однако через три недели ее зрение полностью пропало.

Как выяснили журналисты, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но его сроки давности вышли и виновных не назвали. Врач, сделавший женщине инъекции, продолжает работать и принимать пациентов.

На информацию телеканала отреагировал Следственный комитет (СК). Как рассказали в ведомстве, расследование дела осуществляется МВД. Региональное управление СК направило ходатайство об изъятии и передаче материалов в производство своих следователей.

Ранее сообщалось о смерти восьмилетнего мальчика после инъекции в новороссийском филиале сети частных клиник «Новомед», куда его привели с жалобами на жар и боль в ухе. Со слов тети ребенка, ее племяннику сделали укол, после которого он упал на пол без сознания и посинел. Спасти ребенка не смогли. В клинике заявили, что проведут внутреннее расследование в связи с произошедшим.