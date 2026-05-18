Россиянка оправдала изрезавшего 15-летнего школьника сына-подростка

Мать изрезавшего 15-летнего школьника подростка объяснила действия сына аффектом

Жительница Санкт-Петербурга объяснила поступок 17-летнего сына, который нанес 25 ударов ножом 15-летнему школьнику. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание 78.ru.

По словам женщины, ее сын в момент схватки находился в состоянии аффекта. Она уверяет, что юношу спровоцировали, распылив ему в лицо перцовый баллончик, и только после этого началась драка. Женщина отметила, что сын также пострадал в драке, у него перерезаны и перебинтованы руки и он находится в стрессе.

Ранее сообщалось, что в Северной столице между двумя школьниками 17 и 15 лет произошел конфликт в ресторане быстрого питания на Выборгском шоссе. Молодые люди вышли на улицу разобраться, старший выхватил нож и кинулся на соперника. Он нанес ему не менее 25 колющих ударов в живот, грудь и руки. Раненый выжил лишь благодаря вмешавшимся прохожим.