В Кремле высказали ожидания от переговоров по Украине

Песков: Кремль рассчитывает на возобновление мирного процесса по Украине

Москва рассчитывает на возобновление мирного процесса по Украине, который в настоящее время находится на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона надеется на продолжение посреднических усилий США в урегулировании конфликта.

Ранее в Кремле назвали подстрекательством слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы планах России напасть с территории Белоруссии.