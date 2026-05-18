13:27, 18 мая 2026Мир

В Кремле высказали ожидания от переговоров по Украине

Песков: Кремль рассчитывает на возобновление мирного процесса по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва рассчитывает на возобновление мирного процесса по Украине, который в настоящее время находится на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона надеется на продолжение посреднических усилий США в урегулировании конфликта.

Ранее в Кремле назвали подстрекательством слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы планах России напасть с территории Белоруссии.

