14:19, 18 мая 2026

Россиянка упала между вагонами движущегося трамвая и выжила

Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга упала между вагонами движущегося трамвая и выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, все произошло на улице Декабристов. Очевидцы отметили, что россиянке зажало руку дверьми. Состав двинулся, протащив ее за собой.

Горожанку удалось достать из-под колес. Свидетели утверждают, что все ее лицо залито кровью.

Как пишет портал Е1.ru, женщину на реанимобиле увезли с остановки в больницу. Сейчас движение трамваев у цирка в сторону Вторчермета затруднено, образовалась небольшая пробка.

Ранее стало известно, что в Уфе водитель мусоровоза не поставил авто на ручник и прижал мужчину к трамваю. Россиянин сумел сгруппироваться во время наезда. Это и позволило ему спасти жизнь.

