Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 23 октября 2025Россия

Мусоровоз прижал россиянина к трамваю и попал на видео

В Уфе водитель мусоровоза не поставил авто на ручник и прижал мужчину к трамваю
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе водитель мусоровоза на Большой Гражданской улице не поставил автомобиль на ручник, когда вышел поправить зеркало, и прижал мужчину к трамваю. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, что пешеход зажат между общественным транспортом и грузовиком. Рядом с ним находятся спасатели, которые пытаются его вызволить.

Как утверждает Baza, горожанин сумел сгруппироваться во время наезда. Это и позволило ему спасти жизнь. Для освобождения жителя Уфы кузов автомобиля пришлось разрезать циркулярной пилой. Во время спасательной операции мужчина постоянно говорил с сотрудниками МЧС.

До этого сообщалось, что в Москве пенсионерку придавило тяжелым оборудованием во время съемок фильма «Ненормальный». Пожилую женщину доставили в НИИ имени Склифосовского с диагнозом «сотрясение головного мозга».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости