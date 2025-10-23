Мусоровоз прижал россиянина к трамваю и попал на видео

В Уфе водитель мусоровоза не поставил авто на ручник и прижал мужчину к трамваю

В Уфе водитель мусоровоза на Большой Гражданской улице не поставил автомобиль на ручник, когда вышел поправить зеркало, и прижал мужчину к трамваю. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, что пешеход зажат между общественным транспортом и грузовиком. Рядом с ним находятся спасатели, которые пытаются его вызволить.

Как утверждает Baza, горожанин сумел сгруппироваться во время наезда. Это и позволило ему спасти жизнь. Для освобождения жителя Уфы кузов автомобиля пришлось разрезать циркулярной пилой. Во время спасательной операции мужчина постоянно говорил с сотрудниками МЧС.

До этого сообщалось, что в Москве пенсионерку придавило тяжелым оборудованием во время съемок фильма «Ненормальный». Пожилую женщину доставили в НИИ имени Склифосовского с диагнозом «сотрясение головного мозга».