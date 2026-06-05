На Украине усомнились в успехах ВСУ на фронте и призвали не радоваться

Кривонос: ВС РФ могли перегруппироваться на некоторых участках и готовятся атаковать

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Львовская мануфактура новостей» усомнился в успехах украинских военных на фронте и призвал не радоваться.

Он отметил, что в Константиновке у ВСУ есть большие проблемы. Кроме того, на сумском направлении в ближайшие две-три недели могут случиться неожиданные атаки российских войск.

«Давайте не радоваться, что сегодня или вчера русские значительно меньше атакуют. Это не значит, что они потеряли свои наступательные возможности. Это может означать, что, наоборот, они сделали перегруппировки на определенных участках и смогут нанести удары в ответ», — подчеркнул Кривонос.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы наступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, под контролем российских войск находится вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР), а также 85 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

