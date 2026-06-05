Известного экзорциста отстранили от изгнания бесов из-за слов о природе НЛО

В США известный священник Россетти назвал НЛО демонами и был отстранен от службы

В США известного католического экзорциста из Вашингтона отстранили от службы после того, как он назвал неопознанные летающие объекты (НЛО) бесами. Об этом сообщает Newsweek.

Вызвавшее скандал высказывание о бесовской природе НЛО 74-летний священник Стивен Россетти сделал 29 мая в ролике, который опубликовал на своей странице в социальной сети. Экзорцист заявил, в частности, что демоны любят прятаться от людей под личиной непонятного. «Я лично убежден, что многие, если не большинство этих НЛО, скорее всего, являются бесами», — сказал Россетти.

На эти слова обратил внимание архиепископ Вашингтона, кардинал Роберт Элрой. 3 июня он своим указом освободил Россетти от служения и запретил ему изгонять бесов. Архиепископ заявил, что сказанное священником противоречит католическому учению о демонах и экзорцизме. Вскоре Россетти опубликовал сообщение с извинениями.

Экзорцист известен тем, что долгое время возглавлял учреждение, где проходили лечение священники, имевшие проблемы с психикой.

В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим НЛО и считает инопланетян демонами. В интервью обозревателю Бенни Джонсону политик сказал, что его очень интересуют засекреченные данные об НЛО из архивов американских спецслужб, и он собирается докопаться до истины.