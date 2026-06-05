Захарова прокомментировала финансовые проблемы в ООН фразой из советского фильма

Захарова прокомментировала финансовые проблемы в ООН фразой из «Служебного романа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» на ПМЭФ прокомментировала финансовые проблемы в ООН фразой из советского фильма.

Она отметила, что Вашингтон задерживает выплаты до конца года и делает это регулярно, хотя большая часть дефицита приходится на их долг.

«Я вспоминаю фразу актрисы Немоляевой в фильме «Служебный роман». Она говорит: «Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило». Правда, очень подходит», — сказала дипломат.

Захарова уточнила, что общая задолженность всех членов ООН составляет 2,6 миллиарда долларов, из которых два миллиарда приходятся на США.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что над ООН нависла угроза полного финансового коллапса из-за геополитического соперничества США и Китая. Оба государства перестали в полном объеме выплачивать взносы, используя финансирование как рычаг давления в борьбе за контроль над этой международной структурой.

