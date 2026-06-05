ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 5 июня 2026Наука и техника

Россиян предупредили о наступлении мощной магнитной буре

Натан Эйсмонт: Землю 4 июня накроет мощный геомагнитный шторм
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетМагнитные бури:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вечером 4 июня Землю накроет мощный геомагнитный шторм, вызванный столкновением нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Из-за этого полярное сияние можно будет увидеть в нетипичных широтах, в том числе на широте Москвы. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, такие явления происходят редко. Обычно сильные выбросы солнечной плазмы вызывают заметные магнитные бури, но в этот раз эффект может быть особенно выраженным из-за взаимодействия сразу нескольких облаков. При благоприятных условиях это позволит наблюдать северное сияние намного южнее обычного.

Однако последствия могут быть не только зрелищными. Геомагнитный шторм способен вызвать перебои со связью и повлиять на работу навигационных спутников, поскольку заряженные частицы воздействуют на магнитное поле Земли и радиосигналы.

Для большинства людей буря не представляет серьезной опасности. Недомогание могут почувствовать лишь некоторые метеозависимые люди, однако, как отметил Эйсмонт, тревожные сообщения в СМИ сами по себе иногда усиливают беспокойство и ухудшение самочувствия.

Ранее ученые выяснили, что высокое атмосферное давление и холодные фронты повышают риск головных болей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова прокомментировала финансовые проблемы в ООН фразой из советского фильма

    Анонсирован запуск четвертого речного маршрута в Москве

    Названы сроки появления первой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

    Раскрыт приближающий к смерти быстрее курения фактор

    На Украине указали на разрушившее планы Зеленского условие Путина

    Боевик мексиканского наркокартеля раскрыл размер своей зарплаты

    Хинштейн высказался о значении освобождения Курской области от ВСУ для России

    Трамп назвал цель США на Кубе

    В России оценили штурмовой потенциал ВСУ

    Известного экзорциста отстранили от изгнания бесов из-за слов о природе НЛО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok