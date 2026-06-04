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11:25, 4 июня 2026Наука и техника

Выявлены повышающие риск головной боли погодные факторы

AHS: Высокое атмосферное давление и холодные фронты повышают риск головных болей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Определенные погодные условия действительно могут провоцировать головную боль и приступы мигрени. К такому выводу пришли исследователи из Университета Цинциннати. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции Американского общества по изучению головной боли (AHS).

Ученые проанализировали дневники пациентов с эпизодической мигренью и сопоставили их с метеорологическими данными. Оказалось, что риск головной боли повышался при двух сценариях: когда приближается холодный фронт с дождем, и когда над регионом долго держится область высокого давления.

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Проще говоря, речь идет о ситуациях, когда погода резко меняется или, наоборот, становится устойчиво тяжелой: меняется атмосферное давление, повышается влажность, усиливается жара или духота. Такие сочетания факторов могут быть более важными триггерами мигрени, чем один отдельный показатель вроде температуры.

Исследователи также обнаружили, что профилактическое лечение препаратом фреманезумаб снижало вероятность появления головной боли даже в периоды неблагоприятной погоды. По мнению авторов, результаты помогают лучше понять механизмы погодозависимой мигрени и могут быть полезны для ее профилактики.

Ранее стало известно, что мигрень с аурой повышает риск ишемического инсульта.

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