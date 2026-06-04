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23:48, 4 июня 2026Россия

«Открою вам большую-большую военную государственную тайну». Путин рассказал об особенностях удара «Орешником» по Украине

Путин: Россия ударила ракетой «Орешник» туда, где было удобно смотреть результаты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Россия ударила ракетой «Орешник» туда, где было удобно смотреть результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Открою вам большую-большую военную государственную тайну. Мы просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и это касается района ДНР

Владимир Путинпрезидент России

У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому мы ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки

Владимир Путинпрезидент России
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Путин допустил применение «Орешника» в районе городской застройки

В будущем могут приниматься решения о полноформатном применении ракеты «Орешник» по назначаемым целям, включая районы городской застройки, отметил президент.

Посчитали до миллиметра. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки

Владимир Путинпрезидент России
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24 мая 2026

С начала СВО Россия трижды применяла «Орешник»

С начала специальной военной операции Россия трижды применяла баллистическую ракету «Орешник». Первый удар был нанесен в ноябре 2024 года по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

О втором применении «Орешника» стало известно 9 января 2026 года. Тогда российские войска поразили при помощи комплекса Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

В третий раз под комбинированный удар «Орешника», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» попали объекты военного управления Украины, авиабазы и военные заводы.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек. Владимир Путин заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны России представить предложения по ответу на удары противника.

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