Путин допустил применение «Орешника» в районе городской застройки

Путин допустил в будущем полноформатное применение «Орешника»

В будущем могут приниматься решения о полноформатном применении ракеты «Орешник» по назначаемым целям, включая районы городской застройки. Такое развитие событий президент России Владимир Путин допустил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Telegram-канал «Пул №3».

«Посчитали до миллиметра. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», — объяснил президент недавнее применение баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».

По словам главы государства, российская армия просто ударила туда, где было удобно затем посмотреть результаты удара. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР в периметре основного укрепрайона, подчеркнул Путин.

«У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому мы ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки», — заключил российский лидер.

Ранее Путин высказался о контроле Донбасса и переговорах с Украиной, а также заявил о наступлении российских войск по всей линии боевого соприкосновения.