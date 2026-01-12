Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

Минобороны: ВС России поразили «Орешником» авиационно-ремонтный завод

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 9 января поразили при помощи комплекса «Орешник» Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», — говорится в сообщении.

На предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых были западные самолеты. Также там производили ударные беспилотники большой и средней дальности. Атака «Орешника» также пришлась на инфраструктуру заводского аэродрома, добавили в оборонном ведомстве.

Изначально сообщалось, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине. Однако затем появилась информация, что целью баллистической ракеты был авиаремонтный завод.