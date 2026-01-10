Реклама

Появились новые данные о целях удара «Орешником» по Украине

«Политика страны»: Удар «Орешником» был нанесен по заводу во Львове, а не по ПХГ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Баллистическая ракета «Орешник» была запущена по авиаремонтному заводу во Львове, а не по газохранилищу. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на одного из пользователей социальной сети X.

По данным канала, пользователь под ником 3BM15 установил предполагаемое место удара «Орешником». Автор поста уверяет, что его целью был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Предприятие уже попадало под удары в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа Львовской области во время массированного удара по Украине. Бильче-Волицко-Угерское ПХГ считается крупнейшим газохранилищем на территории Европы.

