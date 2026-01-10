В США предупредили НАТО после удара «Орешника»

Риттер: Запуск «Орешника» показал способность России наносить удары по НАТО

Россия, атаковав ракетным комплексом «Орешником» Украину, показала возможность наносить удары по странам НАТО. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

По его словам, данный удар дал понять странам Североатлантического альянса, что Россия обладает возможностью безнаказанно наносить удары по ним, используя неядерное обычное вооружение. Аналитик назвал атаку очередным сигналом России Западу о стремлении ограничить эскалацию.

Во время массированного удара по Украине 9 января российские военные запустили баллистическую ракету «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) в Львовской области — крупнейшему газохранилищу на территории Европы. Позднее мэр западноукраинского Львова Андрей Садовой заявил об ужасных последствиях удара «Орешника». По его словам, в результате прилета люди не пострадали. Однако Садовой признал, что был поражен «один из объектов критической инфраструктуры».